فيديو: أمينة خليل مغنية للمرة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحمست الممثلة أمينة خليل لخوض تجربة الغناء للمرة الثانية في حياتها، وأطلقت بالفعل أغنية بعنوان “مزيكا” بمشاركة فريق الموسيقى الإلكترونية “إى إسكويرد”، وتم طرح الأغنية بطريقة الفيديو كليب على قناتها بموقع اليوتيوب.

الأغنية من كلمات منة عدلى القيعى، وموسيقى “إى إسكويرد”، إنتاج “جاما ميوزيك”، وأكدت أمينة إنها تحمست للموسيقى الإلكترونية، وقررت أن تشارك بالغناء فى ثانى تجربة لها وأعجبت بفريق “إى إسكويرد” وقدمت معه الأغنية الجديدة “مزيكا”.

وتقول كلمات الأغنية: “صوت فى عقلى ندهلى على المزيكا فى خيالى.. مزيكا مزيكا مزيكا فى خياااااااااالى”.

يذكر أن أمينة خليل قدمت من قبل أغنية وحيدة بعنوان “نور” مع الفنان زاب ثروت، دعمًا لإحدى الحملات المجتمعية التي تدعم المرأة المصرية وتصدرت وقتها قائمة الأكثر مشاهدة.

وسبق أن أكدت أمينة خليل أنها تسعى إلى تقديم أعمال فنية ترضى طموحها وتعجب جمهورها، مشيرة إلى أنها راضية بنسبة كبيرة عن النجاح الذي حققته لكنها تبحث عما هو أكبر وتتمنى تحقيق الأفضل.

وقالت أمينة خليل في بيان صحفي حصل “سيدتي نت” على نسخة منه إنها لاتزال تقوم بقراءة مسلسل جديد يتكون من 10 حلقات ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ولم تحدد موقفها النهائي بخصوصه.

وأعربت عن سعادتها بعد ردود الفعل على تجربتها في مسلسل “خلى بالك من زيزي”، الذي سلط الضوء على مرضى فرط الحركة وتشتت الانتباه، مبينة أن شخصية زيزي من أصعب الشخصيات التي قدمتها في حياتها لعدة أسباب، بينها طبيعة الشخصية المركبة، ومعاناتها من مرض فرط الحركة، خاصة أن طريقة تفكير زيزي وتعاملها مع الأمور تتسم بالبساطة.

ولفتت إلى أنها دائما تبحث عن حكايات جديدة لتقديمها للجمهور، حيث قدمت بالفعل قصة جديدة في تجربة “خلى بالك من زيزي”، موضحة أنها تبحث دائما عن الأدوار الجيدة والمميزة سواء بالسينما أو التلفزيون، وتسارع لتقديمها دون تردد.