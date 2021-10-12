تحدي “ساحر قلوب” يجوب الأرض.. نجوى كرم حديث المتابعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر معجبو النجمة اللبنانية نجوى كرم في بلدان المغرب المغرب في تحدي بعضهم على أغنية “ساحر قلوب، إذ انتقل التحدي من “فانز” تونس إلى محبي نجوى في لبيبا والأردن، بعد أن كانت الإنطلاقة من الفانز في المغرب.

والتحدّي هو عبارة عن مقطع فيديو يجمع أكبر عدد ممكن من فانز نجوى كرم في الدول المعنية بالتحدي يقوم كل واحد منهم بغناء جملة صغيرة من أغنية “ساحر قلوب” التي صدرت في سبتمبر الماضي.

وتحصد أغنية “ساحر قلوب” تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الفرح والإيجابية.

يُذكر أن أغنية “ساحر قلوب” من كلمات عامر لاوند، ومن ألحان علي حسون، والتوزيع لـ داني حلو، وماسترينغ موريس طويلة، وإخراج هاس غدار.