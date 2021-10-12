كارول سماحة بإطلالة مُبهرة.. “وحدي أعرف صراعاتي ومعاناتي وانكساراتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة كارول سماحة جمهورها بصورٍ جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ذلك عبر حسابها على تطبيق إنستغرام.

وتألقت كارول سماحة في الصور بفستان أسود اللون، وأرفقت إحدى وصورها بمقولة لدستويفسكي، وهي: “‏أنا عظيم في عين نفسي، لأني وحدي أعرف صراعاتي، ومعاناتي وانكساراتي، وشاهد على كل اللحظات التي كادت أن تهزمني ولم تفعل”.

وحصدت صور كارول سماحة آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

على صعيد آخر، انتهت كارول سماحة منذ أيام من تصوير كليب أغنيتها الجديدة “يا شباب يا بنات” بجزيرة “كوس” في اليونان، تحت إدارة المخرجة المصرية بتولة عرفة وإشراف شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وأغنية “يا شباب يا بنات” راقصة وفرحة جدًا من كلمات والحان سليم عساف وانتاج لايف ستايلز ستوديوز في تعاون ثالث بين الشركة وكارول بعد أغنية “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة وحمل الكليب توقيع المخرجة بتول عرفة. وأيضًا أغنية “شكرًا”، التي حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة من إخراج بتول عرفة أيضًا.