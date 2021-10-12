أحلام تتلقى المزيد من الثناء.. وتتصدّر يوتيوب في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة الإماراتية أحلام بحصد الأصداء الإيجابية على إطلالتها في “إكسبو 2020 دبي”، ومشاركتها في إحياء حفل الإفتتاح الذي أقيم في 30 سبتمبر الماضي.

وتلقت أحلام المزيد من الثناء على إطلالتها الملكية في “إكسبو 2020 دبي”، بعد مشاركة محبّيها صور جديدة من حفل الإفتتاح بالقرب من المقصورة الملكية في ساحة الوصل.

كما حققت أغنية ”في دبي أهلاً وسهلاً.. من هنا المستقبل أفضل” التي قدّمتها أحلام خلال حفل الافتتاح، أكثر من 150 ألف مشاهدة بعد ساعات من صدورها على قناة “أحلام” الرسمية في موقع “يوتيوب”، متصدّرةً قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في الإمارات، والسعودية، والكويت، وعدد من البلدان العربية.

وكانت أحلام قد خطفت الأنظار في “إكسبو 2020 دبي” بتقديمها أغنية بثلاث لغات لأوّل مرة وهي العربية، الانكليزية والفرنسية، واستطاعت أن تسرق الأضواء بفستانها في هذه المناسبة، والذي حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل فيديوهات تعود لأحلام وهي تغني بالعربية والانكليزية والفرنسية، إذ عبّر رواد الانترنت عن اعجابهم بإطلالتها وحضورها اللافت.

الجدير ذكره أن حفل الافتتاح استمد الإلهام من شعار إكسبو 2020 دبي، “تواصل العقول وصُنع المستقبل”، حيث اسطحب الجمهور في رحلة رائعة مليئة بالإبهار، استعرض عبرها موضوعات الحدث الدولي (الفرص والتنقل والاستدامة)ـ وأبرز القيم الإماراتية الراسخة ورؤية إكسبو 2020 دبي وأهدافه، ترحيبا بمشاركة 192 بلدا في هذا الحدث الدولي الاستثنائي.