أحمد بدير ضيف وفاء الكيلاني في "السيرة" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان أحمد بدير ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني في حلقتي الخميس والجمعة من برنامج "السيرة" على قناة dmc.

ونشر حساب dmc بموقع "فيسبوك" برومو الحلقة، وعلق :"الفنان القدير أحمد بدير في ضيافة برنامج السيرة مع وفاء الكيلاني".

وكان أحمد بدير انتقد قبل أيام تكرار إطلاق شائعة وفاته، وطمأن الجمهور على صحته موضحا أنه في اليوم الأخير من تصوير مشاهده في حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"، ويبدأ بعد ذلك مباشرة تصوير مسلسل "آخر دور" مع المخرج حسين المنباوي وكاست كبير.

ونفى "بدير" لمصراوي، صحة الشائعة التي أطلقت عليه، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة والشائعة لا أساس لها من الصحة.

وتابع: "سمعت الشائعة دي كتير قبل كدا، ولا أعلم من وراء ترويج مثل هذه الشائعات، وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجيها، لأنها تقلق وتُفزع أهلي وكل محبيني".

وحكاية "بدون ضمان" من بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

يعرض برنامج "السيرة" الساعة 9:30 مساء الخميس والجمعة على قناة dmc.