المخرج المصري محمود محمود عضو لجنة تحكيم مهرجان REELS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وقع اختيار إدارة مهرجان REELS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL على المخرج المصري محمود محمود ليكون عضو لجنة تحكيم بالمهرجان خلال دورته الثانية والذي من المقرر عقده شهر أكتوبر الجاري.

الجدير بالذكر أن المخرج المصري محمود محمود حصد العديد من الجوائز بفيلمه الروائي القصير "ماجدة" والذي شارك به في مجموعة من المهرجانات المحلية والدولية.

ومن جانبه أعرب محمود محمود عن سعادته بإختياره كعضو لجنة تحكيم بمهرجان REELS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL وقال : شرف لي هذا الإختيار وسعيد به ويضع على عاتقي مسئولية كبيرة كمصري.