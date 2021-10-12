محمد رمضان يرقص مع مضيفات في "الطائرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء توجهه لمدينة الجونة.

وظهر "رمضان" في الفيديو وهو يرقص مع مضيفات الطيران، من داخل الطائرة على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، وعلق: "المضيفة الفرفوشة رزق".

ويستعد "رمضان" لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

من ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية "ثابت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

الفنان محمد رمضان تعاقد مؤخرا على تقديم أول حفل غنائي له في العراق، ويستعد للمشاركة في الحفل المقام في دبي يوم 28 أكتوبر الحالي.