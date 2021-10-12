من هي ملكة الريد كاربت في الجونة العام الماضي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قبل انطلاق الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي بعد غد الخميس، اعتادت نجمات الفن على الظهور بأجمل إطلالة على الريد كاربت.

والعديد من النجمات استطعن خطف الأنظار، سواء بقصة فستان غريبة أو بسيطة أو جريئة، لكن دائما توجد إطلالة تخطف أنظار الجمهور قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة الريد كاربت، فمن هي في مهرجان الجونة العام الماضي؟

تقول مصممة الأزياء وناقدة الموضة رشا أمين، إن الفنانة درة هي التي استحقت هذا اللقب رغم ظهورها مرة واحدة فقط خلال فعاليات الدورة الماضية، إذ ظهرت بإطلالة أنيقة دون أي تكلّف.

وارتدت درة فستانًا أبيض منقوشًا، برسومات أندلسية ملونة بالأسود والسيلفر، واعتمدت إكسسوارات بسيطة جدًا، اقتصرت على حلق وأسورة فقط، وتصفيفة شعر تركته منسدلًا، وأمسكت بيدها كلاتش أسود.

وتابعت أن إطلالة درة مناسبة جدا، بداية من الفستان الملائم لقوام جسمها، واختيارها للإكسسوارات والمكياج وتصفيفة الشعر المناسبة لها.

وأشارت ناقدة الموضة، إلى أن بعض الفنانات اعتمدن في الفترة الأخيرة على الإطلالات الجريئة للفت الأنظار إليهن، دون مراعاة شيء، ومن ثمّ يظهرن بفساتين سيئة أو غير مناسبة.

وخلال الدورة الماضية، تألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.