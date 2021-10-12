الصور الأولى لنجل محمد عبدالمطلب بعد تدهور حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تدهورت الحالة الصحية لنور نجل الفنان محمد عبد المطلب،، ويتواجد حاليا في المغرب، بعدما أكد الأطباء أنه معرض لبتر ساقه.

ويعاني "عبد المطلب" من شلل في الساق اليمنى ويتألم في فندق صغير، بدلا أن يكون في مستشفى، لأنه يحتاج إلى عناية صحية ومساعدات عاجلة مادية واجتماعية وصحية.

وانتشر مقطع فيديو قصير على وسائل التواصل الاجتماعي، في أبريل 2020 مثيرًا موجة تعاطف مع عجوز مصري أصبح بلا مسكن في المملكة المغربية بعد أكثر من 30 سنة قضاها هناك، وتزداد قصته إثارة أكثر عندما نعرف أن الرجل السبعيني هو "نور"، نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب، أحد أساطير الغناء في العالم العربي.. فما قصته وما الذي جرى معه؟

في البداية، روى "نور" لقناة "شوف تي في"، أنه منذ سنوات منحه أحد أصدقائه المغاربة سكن ليقيم فيه وبعد وفاته، جاءت زوجته وأخرجته من المنزل ليجد نفسه في الشارع بلا سكن مناشدًا الملك محمد السادس منحه مسكن ليقيم فيه، وسط الشعب المغربي الذي يحبه كثيرًا.

الخليج 365 تواصل مع نجل الفنان الكبير؛ للوقوف على تفاصيل أزمته، والذي قال في تصريحات خاصة سابقة، إنه هاجر إلى المغرب منذ 30 عامًا عقب إفلاسه: "أنا كان عندي مطعم كبير في القاهرة اتحرق واتدمر وأنا ادمرت معاه، وبمنتهى الأمانة الناس في المغرب ساعدوني وأعانوني ووقفوا بجانبي كأني واحد منهم".