خطوة تقنية “غير مسبوقة” في مونديال قطر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أرسين فينغر، الثلاثاء، عن تطورات تقنية غير مسبوقة قد يشهدها مونديال كرة القدم في قطر، بشأن احتساب حالات التسلل.

ويتعلق التطور الجديد بالكشف عن حالات التسلل “بطريقة آلية” عام 2022، وتحديداً أثناء مونديال قطر، وفق ما أعلن المدير الفني السابق، الذي أكد أن هناك “فرصة جيدة” لتحقيق ذلك، من دون الإعلان عن الأساليب المستخدمة في التكنولوجيا الجديدة.

وتابع فينغر، خلال مؤتمر صحفي في باريس، قبيل انعقاد ندوات مخصصة للتحكيم تبدأ اعتباراً من 20 الشهر الحالي: “إنني محتفظ بالسرية، لكنها ستكون التطورات التالية في التحكيم”، وفق “فرانس برس”.

وأكد أن مساعي فيفا “تقضي” بإيجاد أسرع الحلول للمواقف الخلافية عبر استخدام التكنولوجيا، علماً ان بعض القرارات الخلافية بشأن حالات التسلل تتخذ في بعض الأحيان باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “في ايه آر”.

وكان فيفا أعلن في يونيو 2020 أنه يدرس قرار تبديل التحكيم بحالات التسلل عن طريق “تطوير تقنية شبه آلية للإشارة إلى التسلل، من أجل تزويد +في ايه آر+ بمعلومات إضافية من شأنها تبسيط عملية اتخاذ القرار وتطوير تحليل الصور”.

ومن المتوقع أن يتم تسريع الجدول الزمني لهذا المشروع في ضوء كأس العالم 2022 في قطر (21 نوفمبر – 18 ديسمبر).

وكان فينغر اقترح في مارس الماضي على مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية الأولى، تعديل قاعدة التسلل من خلال استبعاد الحالات التي يظل فيها “جزء من الجسم يمكن للمهاجم التسجيل به” في وضع قانوني.

وضمن السياق ذاته، اعتبر رئيس الفيفا جاني إنفانتينو أن هذا التعديل يدخل ضمن إطار “جعل كرة القدم أكثر جاذبية” من خلال الترويج للعب الهجومي وتحليل أكثر دقة لحالات يسمح بها “في ايه آر”، حتى لو لم تتم برمجة أي تجارب بشأن التعديلات المقترحة.

وعن تنظيم نهائيات كأس العالم كل سنتين عوضاً عن أربع، أكد فينغر أنه “منفتح” على جميع الاقتراحات و”يتفهم الإحجام، لأن هناك جانباً عاطفياً” بشأن هذه المسألة.

وارتفعت الأصوات المعارضة في عالم الكرة احتجاجاً على تغيير دورية إقامة المونديال، بدءاً من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، إلى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، مروراً بنقابة اللاعبين المحترفين (فيفبرو) وروابط مشجعين من كل أنحاء العالم وأطراف عدة.

ومن المقرر أن يصدر فيفا تقريراً كاملاً في نوفمبر بشأن هذا الأمر، قبل “قمة عالمية” بحلول نهاية العام.