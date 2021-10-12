فيديو “مثير” لرضيع ولادة مبكرة يرقص كالشباب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع مقطع فيديو ساحر لطفل رضيع تظهر عليه علامات الولادة المبكرة، التي تحدث عادة في الشهر السابع، لكن الملفت في الفيديو هو حركة الطفل المميزة جدا.

وتداولت صفحات متخصصة بالأطفال على “إنستغرام” مشاهد جميلة جدا لطفل صغير تظهر عليه علامات الولادة المبكرة، حيث تشاهد الأوعية الدموية في وجهه بشكل واضح، لكن على الرغم من ذلك يتمتع الطفل بنشاط لا مثيل له.

وتظهر في الفيديو لحظات جميلة، تجمع الأم بالطفل الذي تفاعل بشكل رائع مع أمه، حيث بدت عليه علامات السعادة والفرح، مع أداء رقصة صغيرة لكن بوضعية النوم.

الجدير بالذكر أن حالات الولادة المبكرة (الطفل المبتسر) تتطلب عناية خاصة، وأحيانا يدعم الطفل بأجهزة تنفس وإطعام خاصة، والتي بدت واضحة على وجه الطفل.

ويقضي أغلب أطفال الولادات المبكرة الأسابيع الأولى اللاحقة للولادة في المستشفيات، لكن الأطباء قد يقررون إمكانية إرسال الطفل إلى المنزل، بناء على حالته الصحية، التي تختلف من طفل إلى آخر.