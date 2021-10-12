شكرا لقرائتكم خبر عن آديل تشوق جمهورها ببوستر أغنيتها المقبلة Easy On Me.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية آديل – Adele، متابعيها وجمهورها بصورة للبوستر الرسمي لأغنيتها الجديدة المقبلة والتى تأتي بعنوان Easy On Me، والمقرر طرحها يوم 15 أكتوبر المقبل فى منتصف الليل بتوقيت مدينة لندن الإنجليزية، حيث نشرت عبر حسابها البوستر الرسمي للأغنية الجديدة لتشويق جمهورها.

وتستعد Adele، لتحضير عرض خاص عبر ITV، بعد أن كشفت عن الملامح الأولى لألبومها الجديد الذى طال انتظاره منذ آخر ألبوماتها عام 2015، ومن المقرر أن تزيل النجمة صاحبة الـ 33 عاماً الستار عن بعض أغانيها الجديدة بعد ان كشفت عن مقطع دعائي عبر تويترلأغنيتها الجديدة Easy On Me ومن المقررإطلاقها في 15 أكتوبر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل، فإن النجمة العالمية صاحبة الـ 33 عاماً، ستشارك بعرض خاص فى القناة الامريكية خلال الفترة القادمة.