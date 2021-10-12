نور الزين يُهدي جمهوره أغنية جديدة.. “هاي هية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر النجم العراقي نور الزين أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “هاي هية”، ومن إنتاج شركة “الريماس”.

أغنية “هاي هية” من ألحان نور الزين، وكلمات رامي العبودي، وتوزيع عمار عدنان، وصدرت على طريقة الفيديو بعمل مميّز حمل توقيع المخرج رواء جواد.

وفور صدورها حققت أغنية “هاي هية” انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تناقل عدد كبير من المتابعين لأعمال نور الزين الفنية مقاطع مقتطفات من الأغنية. بدوره قام نور بمشاركة هذه اللقطات عبر صفحاته الرسمية.

الجدير ذكره أن أغنية “هاي هية” تعتبر واحدة من باقة من الأغاني التي أصدرتها شركة “الريماس” لنور الزين في الفترة الماضية ونذكر منها: و”سحر”، و”ماتت بعدكم روح”، و”حلم”، و”سد الباب”، و”شكد علاقاتي”، و”تحبني”، “أذا”، و”حبيبي تكرم” وغيرها.