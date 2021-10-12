شكرا لقرائتكم خبر عن أيّام قرطاج المسرحية تنطلق 4 ديسمبر بعد تحسن الوضع الوبائي في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن انعقاد الدّورة الثّانية والعشرين للمهرجان خلال الفترة الممتدّة من 04 إلى 12 ديسمبر 2022 بعد تأكيد الجهات الصّحية تحسّن الوضع الوبائي في البلاد والسّماح باستئناف الأنشطة الفنية والتّظاهرات الجماهرية مع الالتزام بالبروتوكولات الصّحية المعتمدة.

وستمثّل هذه الدّورة انطلاقة فنّية جديدة وعودة الرّوح إلى الفضاءات المسرحية بشكل خاص واستئنافا للعروض المسرحية التي ينتظرها المهنيون والجمهور العريض منذ أكثر من سنة بعد الرّكود الفني وتذبذب النّشاط الثّقافي بشكل عام في البلاد بسبب جائحة كورونا التي تسبّبت في تأجيل التّظاهرة السّنوية الأكبر للمسرح في بلادنا وفي المنطقة : أيام قرطاج المسرحية، التي كانت وستظلّ صرحا للمسرح الحرّ المقاوم والتّفكير الدّائم حول تطوير التّجارب المسرحية التّونسية والإفريقية والعربية.

وتحافظ الأيام في دورتها الثّانية والعشرين على مختلف أقسامها من مسابقة رسمية وعروض موازية تونسية وعربية وأفريقية إضافة إلى الانفتاح على مختلف التجارب المسرحية العالمية مع التّمسّك بثوابت الأيام وقيمها التي تتميّز بها في المنطقة والعالم من خلال تقديم برمجة ثريّة ومتنوّعة تقوم على تشريك مختلف الفاعلين في المشهد المسرحي التّونسي إضافة إلى عودة مختلف أقسام التّظاهرة.

وبرمجت الهيئة مجموعة من العروض المسرحية التي ستحتضنها مختلف قاعات العرض في العاصمة، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورشات والتّدريبات والتّكريمات والندوات الفكرية التي سيؤثّثها عدد من المشرفين على القطاع الثّقافي والمسرحي بمشاركة مختلف المهنيين والصّحفيين ومختلف المتدخّلين في القطاع من تونس والخارج بهدف التفكير في واقع المسرح زمن الأزمات وخاصّة في فترة وباء كورونا حيث تعمل الهيئة المنظّمة على حسن تنظيم هذه الدّورة الاستثنائية التي ستشهد إضافة عدد من الأقسام والأنشطة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار مستجدّات الوضع الصّحي في البلاد والتّأقلم معه بالتّنسيق مع مختلف المؤسّسات والسّلطات المتدخّلة.