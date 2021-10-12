شكرا لقرائتكم خبر عن ويل بوتر ينضم لطاقم عمل فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن انضمام النجم العالمي ويل بولتر، إلى طاقم عمل فيلم الإثارة والأكشن المنتظر Guardians of the Galaxy Vol. 3، المقرر طرحه عام 2023، فى سلسلة من أفلام حراس المجرة التى أعلن عنها مخرج العمل فى يناير العام الماضي.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة hollywoodreporter، فإن النجم العالمي ويل بوتر سينضم إلى طاقم تمثيل الجزء الثالث من سلسلة أفلام Guardians of the Galaxy، على ان يجسد شخصية آدم وارلوك، وفقًا للمصادر التى نقلت عنها الصحيفة، كان هناك عدد من الممثلين في تنافس على الدور منذ أواخر أغسطس.

وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة للجزء الثالث من فيلم الإثارة والخيالGuardians of the Galaxy، عن توقيت عرضه في السينمات بجميع أنحاء العالم، حيث ذكرت أنه سوف يعرض عام 2023 بدون تحديد شهر العرض، نظراً لاحتمالات توقف التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي سبق أن تسبب في تأجيلات للكثير من الاعمال السينمائية.

بالإضافة إلى أنه ذكرت تقارير أجنبية، أن الممثل الأمريكى كريس برات سيعود لتأدية دوره بشخصية بيتر كويل، والمعروف أيضا باسم "ستار لورد"، فى فيلم" Thor: Love and Thunder"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كريس برات الذى يلعب دور البطولة فى سلسلة "Guardians of the Galaxy" فى كون مارفل السينمائى، سينضم إلى كريس هيمسورث وناتالى بورتمان وتيسا تومبسون وكريستيان بايل فى الجزء الجديد الذى يخرجه تايكا وايتيتي.