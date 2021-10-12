شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستثمار" كلمة سر النجمة أديل فى مغادرة لندن والعيش بـ لوس انجلوس .. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت المغنية اديل على موعد مع حدث هام لها مؤخراً حينما تصدرت أغلفة مجلتى فوج الأمريكية والبريطانية معاً في وقت واحد، لتكون الأولى الذى يحدث معها هذا الأمر، وخلال الحوار تطرقت للعديد من الأمور حول حياتها الخاصة منها أسباب اقدامها على خطوة شراء أكثر من قصر في لوس انجلوس، وترك المعيشة في لندن.

أديل التي تصل صافي ثروتها لمبلغ بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 177 مليون دولار، زعمت بأنها رغبت في الحصول على ربح أكثر بترك مبانيها في لندن وشراء ثلاثة قصور داخل لوس انجلوس نظراً لأن قيمتهم الربحية تزيد أكثر مع الوقت.



اديل

كما أكدت أنها تفضل العيش في لوس انجلوس خاصة بعدما أنجبت ابنها الأول، لأن العيش هناك أفضل بكثير من لندن، على مستوى الترفيه والخروج بصحبة العائلة، بالإضافة لأنها صارت جارة لأكثر من ممثل من عالم المشاهير مثل بينلوبى كروز، وكاميرون دياز ، وجنيفر لورانس ، ونيكول كيدمان.



اديل فى صورة من حوارها الأخير مع فوج

و انتقلت مؤخرًا أديل إلى Twitter لتكشف عن إعلان أغنيتها الجديدة بعنوان Easy On Me ومن المقرر إطلاقها في 15 أكتوبر، من خلال إعلان تشويقي بالأبيض والأسود ، ظهرت النجمة أثناء قيادتها للسيارة في طريق ريفي بعد أن وضعت اسطوانة في مشغل الموسيقي تحمل اسم الأغنية ثم اخرجت يدها من نافذة السيارة وظلت تحركها علي أنغام الموسيقي.