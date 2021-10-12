شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة السينمائى يختار 15 مشروعاً للمشاركة فى نسخته الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ملتقى القاهرة السينمائى عن اختيار 15 مشروعاً روائياً ووثائقياً طويلاً فى مرحلتى التطوير وما بعد الإنتاج، للمشاركة فى نسخته الثامنة المقرر إقامتها فى إطار أيام القاهرة لصناعة السينما بالشراكة مع مركز السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى (من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر).

وتقدم للمشاركة فى نسخة هذا العام أكثر من 110 مشروعات من مختلف أنحاء العالم العربي، ليكون واحداً من أضخم الأرقام التى استقبلها ملتقى القاهرة السينمائى منذ تأسيسه، ووقع الاختيار على مشروعات لصُنَّاع الأفلام المرموقين لينا سويلم وسؤدد كعدان ومهدى البرصاوي، بالإضافة إلى الواعدين عهد كامل وفريدة زهران وأدهم الشريف، وآخرين من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويعلق محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى على المشروعات المختارة قائلاً: "هذا العام، استقبل ملتقى القاهرة السينمائى عدداً كبيراً من المشروعات ذات الجودة الفنية الكبيرة، ومعظمها كان الأعمال الأولى لصانعيها، هذا بالتأكيد يعكس كم الشغف والمثابرة التى يمتلكها صُنَّاع الأفلام الشباب فى العالم العربي، بالإضافة إلى ثراء القصص الذين يرغبون فى حكيها من خلال أفلامهم".

ويضيف شادى زين الدين مدير ملتقى القاهرة السينمائى "نسبة كبيرة من الأفلام المختارة هذا العام تنتمى إلى صُنَّاع أفلام جدد، بالإضافة إلى مخرجين مرموقين يصنعون فيلمهم الثانى، وآخرين يصنعون فيلمهم الروائى الأول بعد مسيرة ثرية من الأفلام الوثائقية مثل تمارا ستيبانيان وسارة الشاذلى ونمير عبد المسيح. لقد قررنا هذا العام المخاطرة وإلقاء الضوء على المزيد من المواهب الجديدة المختارة بعناية".

مشروعات هذا العام تضم أفلاماَ لثمانية نساء، هى النسبة الأكبر بين المشاركين، 5 مشروعات هى الأولى لمخرجيهم، كذلك تضم القائمة 3 مشروعات روائية لمخرجين أبدعوا فى تقديم الأفلام الوثائقية وفازوا عنها بالجوائز، وبالنسبة لتمثيل الدول، تتواجد مصر بـ5 مشروعات، بالإضافة إلى 3 مشروعات من تونس، ومشروع واحد من كل من الجزائر ولبنان وفلسطين والسعودية، والعراق والمغرب وسوريا.

ويشارك فى مسابقة الأفلام الروائية فى مرحلة التطوير 7 مشروعات هى السيدات الفاضلات (مصر) للمخرجة فريدة زهران، وأنا وسواقى (السعودية - المملكة المتحدة) للمخرجة عهد كامل والحياة بعد سهام (مصر - فرنسا) للمخرج نمير عبد المسيح، ونور للمخرجة (مصر) سارة الشاذلي، وبلاد آرام (لبنان - أرمينيا) للمخرجة تمارا ستيبانيان وغربان المدينة (مصر - السودان) للمخرج أدهم الشريف وعائشة (تونس - فرنسا) للمخرج مهدى البرصاوي.

وفى مسابقة المشروعات الوثائقية فى مرحلة التطوير تشارك 3 مشروعات، هى الطلقة ما بتقتل بقتل سكات الزول (تونس - فرنسا) للمخرجة هند المؤدب، وحلم أمريكى (مصر) للمخرج أمير الشناوى وباى باى طبريا (الجزائر - فرنسا - بلجيكا - قطر) للمخرجة لينا سويلم.

وينافس فى مسابقة المشروعات الروائية فى مرحلة ما بعد الإنتاج 3 مشروعات، هى صيف فى بجعد (المغرب) للمخرج عمر مولدويرة، وعَلَم (فلسطين - فرنسا) للمخرج فراس خوري، ونزوح (سوريا) للمخرجة سؤدد كعدان.

وفى مسابقة المشروعات الوثائقية فى مرحلة ما بعد الإنتاج يشارك مشروعان، هما محسن العراق (العراق - كوستاريكا) للمخرجة عشتار ياسين، وفوق التل (تونس) للمخرج بلحسن حندوس.

وتتمثل فعاليات ملتقى القاهرة السينمائى فى توفير فرصة حصول منتجى ومخرجى مشروعات الأفلام على إقامة اجتماعات مع محترفى صناعة السينما من أجل تطوير مشروعاتهم، ثم تقديمها أمام لجنة تحكيم وإمكانية الفوز بجوائز مادية تساهم فى استكمال صناعة الفيلم، وسوف يتم الإعلان قريباً عن قيمة جوائز نسخة هذا العام، مع قائمة الشركاء والرعاة.

ملتقى القاهرة السينمائي، كان قد ساهم خلال سنواته الثلاث الماضية، فى توفير جوائز يُقدَّر قيمتها بأكثر من 600 ألف دولار أميركي، ساهمت فى دعم أكثر من 120 صانع أفلام عربي، من بينهم يسرى نصر الله وكوثر بن هنية وسامح علاء ومهدى البرصاوى وباسل غندور وحيدر رشيد ومى زايد وغيرهم.

وسوف تُقام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر ، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).