شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يزيح الستار عن ظهوره على غلاف مجلة VanityFair: يحدث مرة واحدة فى العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى دوين جونسون الشهير بـ ذا روك متابعيه وجمهوره بالصورة الأولى لظهوره على غلاف مجلة VanityFair العالمية، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، واصفا مشاركته على الغلاف قائلاً "يحدث مرة واحدة فى العمر"، مطالباً متابعيه بالاطلاع على تصريحاته داخل المجلة.

وظهر ذا روك، مؤخراً، بشكل مختلف للغاية فى أحدث مشاركة له عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن نشر مقطع فيديو لآخر أعماله الفنية، عبارة عن أغنية راب جديدة، حيث يشتهر ذا روك بالأعمال السينمائية المتعلقة بالحركة.

ونشر ذا روك، مقطع الفيديو الذى قام فيه بالغناء فيه بشكل مختلف وجديد فى عالم الهيب هوب وموسيقى الراب، ليعلن عن أحدث أعماله الفنية.



ذا روك

ووثق ذا روك، لحظات من تدريباته القاسية داخل صالة الألعاب الرياضية، منذ أيام، استعدادا لمواصلة تصوير فيلمه المقبل Black Adam المقرر طرحه العام المقبل فى دور العرض السينمائى، حيث ظهر روك فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام وهو يخوض تدريب لعضلة الظهر والذراع.

وسرعان ما جذب ذا روك، عددا ضخما من التعليقات والإعجابات والمشاهدات على الفيديو الذى شاركه منذ قليل، والذى ظهر فيه بشكل ضخم كعادته داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث يعد ذا روك من أكثر نجوم هوليود الذين يمتكلون عدد متابعين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.