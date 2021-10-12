شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى مطمئنا الجمهور على حالته: "أنا أحسن وبعتذر عشان قلقتكم بلا قصد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان خالد الصاوى جمهوره على حالته الصحية بعدما أقلق جمهوره إلى حد كبير بسبب الصورة التى انتشرت له على كرسى متحرك، وغرد خالد الصاوى على حسابه بموقع "تويتر"، مخاطبا الجمهور قائلا: "بشكركم وبطمنكم أنا أحسن الحمد لله، وبعتذر عشان قلقتكم بلا قصد وبلا حكمة أصلا معلش".



خالد الصاوى على تويتر

ونشر الفنان خالد الصاوى صورة له وكتب عليها مخاطبا جمهوره: أنتم أغلى الناس مع كل حدث مفرح أو مقلق بلاقيكم.. أتمنى أسعدكم بشغلى كما تسعدوني بإخلاصكم وصدقكم".



صورة خالد الصاوى

وكان قد كشف الفنان خالد الصاوى عن تطورات حالته الصحية بعدما أقلق جمهوره إلى حد كبير بسبب الصورة التى انتشرت له على كرسى متحرك، حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه بصحة جيدة تمامًا، ولا يوجد ما يدعو للقلق نهائيًا على صحته.

وعلق قائلاً: "أنا بشكر كل الناس اللى حرصت على الاطمئنان عليا بمجرد رؤية الصورة ليلة أمس، وبعتذر ليهم لأنى تسببت في حالة القلق دى بدون قصد بنشر الصورة وأنا على الكرسى المتحرك".

وأضاف الصاوى: "أنا بخير تماماً، وحالتى الصحية مفيهاش أى حاجة خطيرة تدعو للقلق، هم 4 أيام بالكتير وهرجع زى الأول وأحسن، انا بس أستعجلت في نشر الصورة ممكن، وأنا على الكرسى ما تسبب في حالة القلق دى عليا".

وكان النجم خالد الصاوى أثار قلق جمهوره ومحبيه بعد نشره لصورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وظهر خلالها جالسًا على كرسى متحرك وسيطرت عليه علامات التعب لإصابته بالتهاب فى الساق وعلق على الصورة قائلاً: "ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة، واحترام الضعف، واحترام الكرامة اللى فى الضعف".