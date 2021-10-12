شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم الرعب المنتظر Ghostface قبل عرضه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية لفيلم الرعب المنتظر Ghostface، متابعيها باللقطات الأولى للفيلم القادم فى 14 يناير المقبل، بعد توقف لعدة سنوات عن تلك السلسلة التى تم تحويلها لمسلسلات وأفلام سينائية على مدار العقود الماضية.

وكان آخر الأعمال المستوحاة من تلك الرواية الشهيرة مسلسل Scream Queens الذى عرضه لعدة مواسم من بطولته النجمة إيما روبرتس، وسرعان ما انخفضت نسب مشاهداته على شبكة قنوات "فوكس" الأمريكية، ما اضطرها إلى إلغاء العرض فى 2017.

المسلسل ينتمى لفئة الرعب الكوميدى، وهو من تأليف الثنائى إيما روبرتس وجيمى لى كورتيس، وإخراج ريان ميرفى، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم إيما روبرتس وجيمى لى كورتيس وسكايلر صامويلز وليا ميشيل وكيكى بالمر وأبيجيل بريسلين وجلين باويل وآخرين.

قصة المسلسل تدور فى إطار من الرعب والكوميديا داخل بيوت الطلبة فى إحدى الجامعات الأمريكية، حيث يقوم قاتل متخفى بالعديد من الجرائم للطلاب وأفراد الأمن مما يشيع الرعب بين رواد تلك الجامعة.