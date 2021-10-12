شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى وهيفاء وهبى يجتمعان بحفل واحد فى دبى 19 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجمان وائل كفورى وهيفاء وهبى، لإحياء حفلا غنائيا يجمعهما سويا في دبى بالإمارات، وذلك يوم الجمعة الموافق 19 من شهر نوفمبر المقبل، واللذان سيقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

وطرح وائل كفورى أغنية سنجل تحمل اسم "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

واكتفت هيفاء وهبى خلال العام الجارى بعمل واحد تمثل فى أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسنى، وهى أغنية "لو كنت"، التى حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجارى.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية هو بطولتها لمسلسل "أسود فاتح" الذى تم طرحه في وقت سابق من العام الماضى 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل احمد فهمى، صبرى فواز، شريف سلامة.