عضو بفرقة البيتلز يكشف سبب انفصال الفرقة الأكثر مبيعًا في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف “بول مكارتني” أثناء حديث في برنامج This Cultural Live على إذاعة BBC Radio 4، عن سبب تفكك فرقة البيتلز، أشهر فرقة في العالم في السبعينيات، بعد عقود من التكهنات حول العضو الذي كان مسؤولًا عن حل إحدى أشهر الفرق الموسيقية، حيث أفاد “مكارتني” أن عضو الفرقة “جون لينون” هو من حرض على تفكيك البيتلز، وفقًا لموقع Forbes.

أسباب تفكك البيتلز

اختلفت التكهنات حول سبب انفصال أشهر فرقة بوب في العالم ، من الخلافات الفنية والقانونية إلى زواج “لينون” من الفنانة اليابانية “يوكو أونو”.

قال “مكارتني”، 79 عاما، إنه كان يرغب في أن تستمر الفرقة- التي تفككت عام 1970- مع “لينون” و”جورج هاريسون” و”رينغو ستار”، لكن الراحل “جون لينون” كان هو سبب هذا الانفصال.

وكشف أن قرار “لينون” بالمغادرة أدى إلى زوال فرقة البيتلز، قائلًا إن “لينون” كان يبني حياة جديدة مع “يوكو”، وكان “يتطلع دائمًا إلى الانفصال عن الفرقة، ما يؤكد الشائعات التي انتشرت لسنوات.

وأضاف أن بينما وصف “لينون” ترك الفرقة كخطوة مثيرة، فقد حاول هو و”ستار” و”هاريسون” إنقاذها.

ووصف “مكارتني” تفكك فرقة البيتلز بأنه أصعب فترة في حياته، قائلًا إنه كافح بعد أن ألقي باللوم عليه بعد انهيار الفرقة حيث اتهمه بعض المعجبين بإفساد العلاقات بين الأعضاء من خلال إشراك المحامين في خلافاتهم.

قال “مكارتني”: “أنا لم أحرض على الانقسام. عضو فريقنا “ليون” هو من فعل ذلك. كانت هذه فرقتي، وكانت هذه وظيفتي، وكانت هذه حياتي، لذلك أردت الاستمرار.”

اللوم على يوكو أونو

ألقى العديد من معجبي البيتلز باللوم على “يوكو أونو” زوجة “لينون”، لإقناعه بمغادرة الفرقة وإحداث خلاف بينه و”مكارتني”. وقال “مكارتني” إنه لا يحمِّل “أونو” المسؤولية، وإنه يرى أن الاثنين كانا “زوجين رائعين”.

الفرقة الأكثر مبيعًا في العالم

عندما انقسمت فرقة البيتلز في عام 1970، كان أعضائها يعملون معًا لمدة عقد تقريبًا. فقد التقى “لينون” و”مكارتني” و”هاريسون” لأول مرة وهم في سن المراهقة في ليفربول في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وبدأوا بالعزف معًا، وانضم إليهم “ستار” بعد عدة سنوات عندما كانوا يسجلون في استوديوهات آبي رود في لندن عام 1962. ولا يزالون الفرقة الأكثر مبيعًا في التاريخ، بعد أن باعوا 183 مليون وحدة.

تم اغتيال “لينون” خارج مبنى شقته في نيويورك في عام 1980، وتوفي “هاريسون” في عام 2001 بسبب سرطان الرئة.

هذا ومن المقرر أن تُذاع المقابلة الكاملة على BBC Radio 4 في 23 أكتوبر الجاري.