منى زكي تحتفل باليوم العالمي للفتاة: “كل سنة وهم رافعين راسنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة منى زكى، باليوم العالمي للفتيات والذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، موجهة التهنئة لأكثر من 20 مليون فتاة في مصر بعمر أقل من 20 عاما، مؤكدة أن الفتيات يقدمن يوميا إنجازات عظيمة فى العلم والرياضة والفن تتحدى كل الظروف وكل الإحباطات.

وقالت منى عبر حسابها بموقع انستغرام: مصر فيها حوالي 20 مليون بنت سنهم تحت 20 سنة، وكل فترة بنسمع عن إنجازات عظيمة لبنت من مصر اتحدت كل الظروف وكل الإحباطات وأصرت تحقق حلمها وتشرف أهلها وبلدها في العلم والرياضة والفن.

وأضافت: كل سنة وهن طيبين وحلوين وأقويا ورافعين راسنا بمناسبة اليوم العالمى للفتاة.

وسبق أن كشفت منى زكي، عن نصيحة توجهها دوما إلى ابنتها لي لي مطالبة إياها بالحفاظ على جسدها وحريتها، وعدم التفريط بثقتها في نفسها ولا حتى مع زوجها في المستقبل.

وتابعت: أنصح ابنتي دوما إزاي تحافظ على نفسها وجسمها محدش يتعدى عليه، بعلم بنتي أن مش ينفع الراجل يتعدى عليه ولازم يبقى في إحساس بينهم، انه لازم يبقى عندها ثقة في نفسها، وان جسمها ملكها حقيقي، حتى لو اتجوزت.

أضافت: الزواج مش معناه إن ده مش جسمها، ومش معناه إنها مبتمتلكش نفسها، لأ هي بتمتلك نفسها لغاية ما ربنا ياخدها.

وواصلت قائلة: مليون في المية مينفعش الراجل يعتدي على مراته، ده توافق، ولازم يبقى فيه مشاعر وحوار، إحنا مش حيوانات، حتى الحيوانات مبيعملوش كده.