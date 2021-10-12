حلّة جديدة بالكامل لإذاعتَي MBC FM وبانوراما FM في الشكل والمحتوى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توازياً مع الذكرى الثلاثين لتأسيس “مجموعة MBC”، أطلق القطاع الإذاعي والموسيقي في المجموعة حلّة جديدة بالكامل لإذاعتَي MBC FM وبانوراما FM، شملت تغييرات نوعية في الشكل والمحتوى، فيما جاء العالم الرقمي ليشغل الحيز الأكبر من تلك التغييرات إلى جانب إعطاء الأولويّة للتفاعل مع الجمهور ولمواقع التواصل الاجتماعي.

وحول هذه الخطوة، قال زياد حمزة، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في “مجموعة MBC”: “تُواصل كل من إذاعتي MBC FM – التي أُطلقت كأول محطة إذاعية تجارية موجهة لجمهور المستمعين في السعودية عام 1993، وبانوراما FM – التي أُطلقت في عام 2005 – سلسلة نجاحاتهما وريادتهما عبر الأثير الإذاعي، مع إعطاء الأولوية للبث الرقمي التفاعلي بموازاة البث الإذاعي عبر الأثير، وذلك عبر خدمة البث المباشر على تطبيق إذاعات MBC، والبث المتلفز لبعض البرامج والفقرات” وتابع حمزة: “اليوم يأتي العالم الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي في طليعة أولويات القطاع الإذاعي والموسيقي في MBC، لذلك حرصنا على إطلاق تحديث نوعي شامل، لتطلّ كل من MBC FM وبانوراما FM على جمهور المستمعين بحلّة جديدة بالكامل، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية والآليات والأدوات والأداء الإذاعي عبر محتوى فريد ومميز وقوالب فنية وتقنية تضاهي أكثر إذاعات العالم تطوراً وحداثة” وختم حمزة: “بالإضافة إلى كل ذلك، حرصنا على الاستثمار في الطاقات البشرية السعودية المتعلّمة والموهوبة والحاضرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلالها تدريبها وصقلها، وأضفنا إلى طاقم مذيعينا ومذيعاتنا كوكبة من السعوديين والسعوديات الذين يعبّرون عن جيل الشباب ويعكسون اهتماماتهم ويشاركون أذواقهم وآمالهم وتطلّعاتهم.”

الجدير ذكره أنه إلى جانب التغييرات الفنية والتقنية في البنية التحتية، ودخول غمار قطاع البث الرقمي عبر الانترنت من خلال التطبيقات الرقمية، وتوسيع حجم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شهد المحتوى البرامجي لكل من MBC FM وبانوراما FM تغييرات نوعية وكمية، أبرزها:

MBC FM.. “هواها سعودي”

· صباحكم سعودي (6 – 10 صباحاً): مع أحمد الهاشم وسلطان الراشد، وأخبار المملكة وأحدث المستجدات إلى جانب الموسيقى والمسابقات والفعاليات وغيرها.

· حلو الكلام (11 صباحاً – 2 ظهراً): مع جمانة عبدالله ووهيب. برنامج لايف ستايل مع آخر مستجدات الفن والموسيقى والموضة والطبخ، إلى جانب فقرة خاصة تعنى بالمرأة واهتماماتها.

· حيّاكم (3 – 5 بعد الظهر): مع المذيعة ساره الموثرة على مواقع التواصل، و التي تأخذ المستمعين في جولة حول المملكة وتسلط الضوء على أبرز ما يدور فيها من فعاليات ونشاطات وأحداث فنية وترفيهية، إضافة إلى فقرة خاصة متجددة حول تاريخ المملكة وثقافتها وتراثها.

· دَورينا (5 – 6 بعد الظهر) برنامج رياضي كروي مع عبدالعزيز الجوهر وحاتم البدراني وكلاهما متخصص في الشأن الرياضي.

· هنا الرياض (6 – 8 مساءً) مع المذيع راكان، المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدم “معك خبر” على MBC ACTION. يستعرض البرنامج آخر أخبار العاصمة الرياض، وما يقام فيها من مشاريع وافتتاحات وفعاليات ومستجدات على كافة الأصعدة.

· بعد المنتصف (12:30 – 2 بعد منتصف الليل) مع ياسر الشمراني. يتطرق إلى مواضيع تتطرّق إلى كافة القضايا الاجتماعية وأبزر ما يهم المستمعين، إضافة إلى خواطر وذكريات وأشعار وأمثال وحكم وغيرها، بموازاة محتوى موسيقي متميز.

بانورما FM.. “خليك بالجو”

· أحلا صباح (6 – 10 صباحاً): مع سيلفا صبرا و”رها محرّق”المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأول سعودية تسلقت قمة إفرست وكليمنجارو، و”طايفي” المؤلف الموسيقي، الذين يأخذون المستمعين في رحلة صباحية قوامها جرعة مضاعفة من النشاط والترفيه والمتعة والضحكة والفائدة والتسلية والمعلومة.. إلى أحدث الأغنيات.

· بانوراما كافيه (11 صباحاً – 1 ظهراً) مع شاديا عبدالعزيز المؤثرة السعودية، ويتطرق البرنامج إلى الموضة والجمال والحياة الصحية والمكياج والأزياء وكل جديد في نمط الحياة العصرية.

· هدى وهنّ (1 – 2 ظهراً) البرنامج الذي حازت مقدمته هدى ياسين على جائزة أفضل مذيعة، والمخصص للمرأة وتمكينها حسب رؤية 2030، ورواية القصص النسائية المتعلقة بشؤون المرأة ونجاحاتها، بموازاة فقرات حوارية تستضيف النساء الناجحات والمبدعات في مختلف القطاعات.

· ريكاب Recap (2 – 4 بعد الظهر) مع المقدمة نهى، يلقي الضوء على أبرز ما جاء من فقرات وأخبار مختلف برامج وفقرات بانوراما FM خلال اليوم، بموازاة آخر مستجدات قنوات ومنابر “مجموعة MBC”.

· سواقة تايم (5 – 7 مساءً) مع المقدم فارس الممثل في أول سوب أوبرا سعودي الميراث، والمقدمة “باسانت” المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو برنامج ترفيهي بامتياز قوامه المسابقات والجوائز والتحديات والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

· ترِند (7 مساءً – 9 ليلاً) مع روزا، المؤثرة على مواقع التواصل، يناقش أخبار الفن وآخر العناوين والتحديثات الفنية والترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي.