آخرهم أريان خان.. مشاهير خاضوا تجربة السجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خاض الكثيرون من نجوم هوليوود وبوليوود تجربة السجن، وبسبب شهرتهم الكبيرة تصدروا عناوين الصحف والمواقع لفترات طويلة من الوقت، وكان آخر هؤلاء النجوم الممثل الهندي الشاب أريان خان، ابن النجم الهندي شاروخان، وذلك إثر القبض عليه، بعد مداهمة سفينة بحرية كان على متنها هو ومجموعة كبيرة من أصدقائه، وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.

ولايزال أريان قابعاً خلف القضبان ويخضع للتحقيقات، ولايزال العالم يتابع أخبار محاكمته لمعرفة مصيره في نهاية هذه القضية، خاصةً بعد اعترافاته الصادمة بأنه يتناول المخدرات منذ 4 سنوات ماضية.. نُقدم تالياً أبرز نجوم العالم الذين خاضوا تجربة السجن، ومنهم:

فيليسيتي هوفمان

قضت الممثلة الأميركية فترة صغيرة من الوقت داخل السجن، وفترة أخرى تؤدي العقاب المجتمعي، وذلك بعد دفعها رشوة بمقدار 15 ألف دولار، من أجل تغيير نتيجة ابنتها حتى تستطيع دخول الكلية التي تريدها، وأعربت هوفمان عن ندمها جراء ما اقترفته، وقالت إنها كانت تظن أنها تساعد ابنتها على تحقيق ما تتمنى، وأنها بفعل ذلك تكون أماً صالحة.

سيف علي خان

ألقت الشرطة الهندية القبض على الممثل الهندي سيف علي خان، زوج النجمة الهندية كارينا كابور، جراء تعديه بالضرب على رجل أعمال، خلال تناول العشاء في أحد الفنادق.

كلوي كاردشيان

عام 2008، ألقت الشرطة الأميركية القبض على نجمة برنامج تلفزيون الواقع كلوي كاردشيان، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، وتم إخضاعها لحضور دروس عن تناول الكحول، لكنها خرقت شروط الإفراج عنها وحُكم عليها بـ30 يوماً داخل السجن، وعرضت كلوي تجربتها من خلال برنامج تلفزيون الواقع الذي يجمعها بشقيقاتها.

شاروخان

خلال إحدى المقابلات الصحافية، صرح نجم بوليوود شاروخان، الذي يمر الآن بفترة عصيبة جراء اعتقال نجله، بأنه تم إيداعه السجن بسبب شجاره وتعديه بالضرب على صحافي، وذلك جراء قيام الأخير بنشر معلومات غير صحيحة وواهية عنه.

جاستين بيبر

لدى المغني الكندي الشهير جاستين بيبر تاريخ حافل مع الانتهاكات القانونية، منها القيادة والاشتراك في سباق السيارات تحت تأثير الكحول والمخدرات، وتم القبض عليه من قبل بسبب انتهاء رخصة القيادة الخاصة به.

سلمان خان

منذ عدة سنوات، تلقى النجم الهندي سلمان خان حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك جراء الصيد غير الشرعي للظباء النادرة، وتم إلزامه أيضاً بدفع غرامة بقيمة 10 آلاف روبية هندية.

ميل جيبسون

قضى الممثل الأميركي، ميل جيبسون، فترة في السجن جراء اقترافه عدة تجاوزات، منها القيادة تحت تأثير الكحول، وأيضاً الإدلاء بتصريحات تنشر العداء والكراهية، وفي وقت لاحق اعتذر جيبسون عن هذه التصريحات.

ليندسي لوهان

لا يعتبر قضاء فترات في السجن أمراً غريباً أو صادماً عن الممثلة الشهيرة ليندسي لوهان، فلديها سجل حافل بالانتهاكات القانونية، منها القيادة المتهورة، وتحت تأثير المخدرات والكحول، وقضية سرقة قلادة.