لظروف خارجة عن إرادة المنظمين.. إلغاء حفل محمود العسيلي في مسرح الزمالك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مسرح الزمالك، عن إلغاء حفل الفنان محمود العسيلي، والذي كان مقرراً إقامته يوم الجمعة المقبل، مشيرين إلى أنّ الإلغاء يعود لظروف خارجة عن إرادة المسرح.

وطلبت الإدارة من الجمهور الذي حجز تذاكر الحفل التواصل معهم بشأن استرداد قيمتها، معلقين: “لظروف خارجة عن إرادتنا تم إلغاء حفلة العسيلي”، من دون ذكر الأسباب.

ويبلغ سعر تذاكر الحفل 350 جنيهاً، وكان سعر المنضدة لأربعة أفراد 1380 جنيهاً، ويعد المسرح مكشوفاً وآمناً خلال الفترة الحالية منعاً للاختلاط وانتشار كورونا.

ويذكر أنّ أغنية “قلقان” هي آخر أغاني العسيلي التي كانت ديو مع الفنان علي فتح الله، وتخطت مشاهدات الأغنية حاجز المليوني مشاهدة حتى الآن على “يوتيوب”.

وهي من إنتاج شركة “دي إس ميديا” وكلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمود العسيلي وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله وعازف الكمان محمد مدحت.