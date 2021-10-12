مصادر من داخل البلاط الملكي: هاري وميغان لن يقيما مراسم عمادة ابنتهما ليليبيت في إنكلترا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لن يقيم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عمادة طفلتهما ليليبيت في المملكة المتحدة، ويُرجَّح إحياء المراسم في كاليفورنيا، بحسب ما كشفت عنه مصادر ملكية.

وكان دوق ودوقة ساسكس قد رُزِقا بطفلتهما الثانية ليليبيت ديانا مونتباتن-ويندسور في سانتا باربرا في كاليفورنيا، في 4 حزيران الماضي. وأُشيرَ سابقاً إلى أنّ الزوجَين اللذين أطلقا على طفلتهما اللقب الذي عُرِفت به ملكة بريطانيا في طفولتها، قد يُقيمان مراسم العمادة في قلعة ويندسور بحضور الملكة إليزابيث الثانية التي لم تلتقِ بعد ابنة حفيدها.

ولكنّ مصدراً في البلاط الملكي قال لصحيفة “التلغراف”: “لن تكون هناك مراسم عمادة في المملكة المتحدة. لن يحدث ذلك”. وكشف مصدر مطّلع آخر أنّ الأمر “مستبعد جداً”، وأنّ الزوجين سيختاران تعميد ابنتهما في الكنيسة الأسقفية الأميركية، بحسب ما أورده موقع “ديلي ميل”.

من شأن هذا القرار أن يثير تساؤلات عمّا إن كانت الملكة ستلتقي وجهاً لوجه بالطفلة التي تحمل اسمها، ومتى سيتمّ هذا اللقاء.

ويأتي ذلك بعد أيّام قليلة من الكشف عن أنّ الأمير هاري لن يعود إلى بريطانيا الأسبوع المقبل للانضمام إلى شقيقه الأمير ويليام في حفل لتكريم ذكرى والدتهما الراحلة.

يُشار إلى أنّه إذا أُقيمت مراسم العمادة في الولايات المتحدة، فلن تُعدّ ليليبيت عضواً في كنيسة إنكلترا بصورة تلقائية. ولكن يمكنها الانضمام إليها لاحقاً إذا ذهبت إلى المملكة المتحدة.