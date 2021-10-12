شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يطالب بفرض عقوبات لإلزام الجميع بلقاحات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم العالمى جورج كلونى بوضع آلية إلزامية وعقابات على كل من لم يرغب من أخذ تطعيمات ولقاحات فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، من أجل حماية الآخرين من الإصابة وتقليل فرص انتشار الجائحة وتمحور الفيروس من جديد.

ونقلت صحيفة newsweek، تصريحات كلونى، أثناء مشاركته فى مهرجان BFI London Film Festival يوم الأحد الماضى للترويج لفيلمه المقبل The Tender Bar، المقرر طرحه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح كلونى أنه يقف بشكل كامل وراء لقاحات فيروس كورونا الإلزامية فى كل مناحى الحياة، مطالباً بتطبيق اللقاحات الإلزامية فى أماكن التصوير وبعض الأماكن المهمة، قائلاً "كما فعلنا مع شلل الأطفال، كما فعلنا مع الحصبة والنكاف وكل شىء، يمكننا فعلها فى مواجهة فيروس كورونا".

وقصة فيلم The Tender Bar تدور حول جى آر (شيريدان)، وهو صبى نشأ فى لونج آيلاند يحاول تقفى شخصية والده وذلك بين الرعاة السكارى فى الملهى الليلى الخاص بعمه تشارلى (بن أفليك)، وفى نفس الأثناء تكافح والدة الطفل (ليلى راب) لإيصال ابنها لمستقبل افضل عبر مغادرة منزل والدها المتهدم (لويد).

The Tender Bar هو أحدث تجربة إخراج جديدة للنجم جورج كلونى، ومن بطولة النجم بن أفليك، وتاى شيريدان، وليلى راب، وكريستوفر لويد، قصة الفيلم مقتبسة عن كتاب بنفس الأسم من تأليف الحائز على جائزة بوليتزر جون جوزيف موهرينجر، وكتب له السيناريو الحائز على جائزة الأوسكار ويليام موناهان.