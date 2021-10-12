شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تخضع لجلسة تصوير جديدة بـ"الروب" في دبى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى لجلسة تصوير جديدة، حيث ارتدت فيها روب أبيض اللون، داخل أحد فنادق مدينة "دبى" الإمارتية، وشاركت جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور من جلسة التصوير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى لاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها فور نشرها، حيث أظهرت هيفاء في الصور شكل الحلوى والقهوة وخلافه.

وأكتفت هيفاء وهبى خلال العام الجارى بعمل واحد تمثل فى أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسنى، وهى أغنية "لو كنت"، التى حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجارى.



هيفاء وهبى في دبى هيفاء وهبى في دبى



هيفاء وهبى بالروب هيفاء وهبى بالروب

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدرامية هو بطولتها لمسلسل "أسود فاتح" الذى تم طرحه في وقت سابق من العام الماضى 2020، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل احمد فهمى، صبرى فواز، شريف سلامة.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها "اشباح أوروبا" المؤجل من العام قبل الماضى، ويشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، عباس أبو الحسن، وأخرون، إخراج محمد حماقى .