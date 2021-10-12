شاهد : الظهور الأول لوالدة الفنان ” أحمد مكي ” .. هل تشبهه ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - احتفلت الفنانة ” إيناس مكي ” شقيقة الفنان ” أحمد مكي ” بعيد ميلاد والدتهما في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .
حيث نشرت إيناس مكي صورة لها برفقة والدتها في الظهور الأول لها على السوشيال ميديا من الاحتفال بعيد ميلادها .
وكتبت إيناس مكي في تعليقها على الصورة : ” أمي حبيبتي .. كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وبصحة وسعادة وفي حضني يا غالية ” .
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