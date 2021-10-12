كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - كشفت الفنانة ” دينا فؤاد ” عن تعرض إبنتها للتسمم نتيجة تناولها لعبوة حليب منتهية الصلاحية والتي كانت قد اشترتها من أحد المحلات التجارية الشهيرة .
الأمر الذي أدى إلى قيام قوات الشرطة بإغلاق المحل الشهير على خلفية الشكوى التي قدمتها دينا فؤاد ضده .
وبعد تداول الخبر تلقت الفنانة دينا فؤاد بعض التعليقات الساخرة من جانب المتابعين والذين تحدث البعض منهم عن أن إغلاق المحل حدث لأنها فنانة مشهورة
لترد دينا فؤاد على ذلك في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام قائلة : ” الناس اللي بتهبد وخلاص في الكومنتات الموضوع مش فنانة مشهورة ولا حاجة ” .
وتابعت : ” الموضوع إن بنتي شربت منه وجالها تسمم .. فيا ريت بلاش هبد وخلاص الحكاية مش نقصاكوا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إبنة دينا فؤاد تتعرض للتسمم وتتسبب في إغلاق محل شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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