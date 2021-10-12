تطورات الحالة الصحية للفنان ” خالد سامي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - نشر ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر كشف من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لوالده .
حيث أشار تركي سامي إلى أن والده عاد إلى غرفة العناية المركزة نظرا لعدم استقرار وضعه الصحي .. وطالب من الجمهور الدعاء له .
فكتب في تغريدته قائلا : ” أبوي رجع للعناية المركزة والحالة مو مستقرة .. دعواتكم لطفا .. ربي الطف فيه ويقومه لنا بالسلامة يارب ” .
وقال في تغريدة أخرى : ” أنا بطريقي للعناية .. يارب هونها علينا .. فترة ثقيلة ومخيفة يارب صبرنا ” .
يذكر أن الفنان خالد سامي يرقد بالعناية المركزة بالمستشفى الذي نُقل إليه منذ عدة أشهر لتلقي العلاج إثر تعرضه لانتكاسة صحية بعد إجرائه عملية زراعة كبد ثم دخوله في غيبوبة .
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