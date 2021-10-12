باسل خياط ينشر صورة مع زوجته بعد غياب طويل.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الممثل السوري، باسل خياط، جمهوره المتابع لحسابه في “إنستغرام، صورة جمعته بزوجته ناهد زيدان، وذلك بعد غياب طويل عن نشر صور خاصة تجمعهما.

وأطل خياط مع زوجته في هذه الصورة بشكل مميّز وعفوي، إذ تم التقاطها من مناسبة في إحدى فعاليات “إكسبو 2020” المقام في دبي، وارتدى باسل بدلة كلاسيكية.

واكتفى خياط بالتعليق على الصورة، قائلاً: “مزاج 007″، فيما حظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل المتابعين، الذين أثنوا على جمال باسل وزوجته، متمنين لهما السعادة.

وبالعودة إلى حساب باسل خياط، تبين أن هناك فرقاً كبيراً بين توقيت الصورة التي نشرها حالياً، وآخر صورة نشرها من بعد ذلك الغياب، كانت بتاريخ 14 فبراير الماضي، وعبر فيها عن رومانسية بينهما بعدما ظهرا مبتسمين، فيما غلف حديثه بكلمة “بحبك”.

وكانت الصورة التي سبقت هذه الصورة بتاريخ 14 ديسمبر من العام الماضي، ليكون الفرق بينهما شهرين، وحينها ظهرا يتناولان إحدى الوجبات، وعلق بقوله: “علمتني أن الخوف ليس خياراً”.

يذكر أن ذلك الغياب عن “السوشيال ميديا” بين باسل خياط وزوجته هو الأطول، حيث استمر 8 أشهر، ومن الجدير ذكره أيضاً أن أنباء ترددت بشأن غياب باسل عن المنافسة في دراما رمضان المقبل 2022، ليأخذ استراحة محارب بعد آخر عمل له في رمضان الماضي، عبر المسلسل المصري “حرب أهلية”، برفقة النجمة المصرية يسرا.