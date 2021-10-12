دلال عبدالعزيز تظهر في “برومو” فيلم “فرق خبرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفرج الفنان المصري، محمد الشرنوبي، عن البرومو الترويجي لفيلمه السينمائي الجديد “فرق خبرة”، والذي يقوم فيه بدور البطولة المطلقة، وذلك من خلال حسابه الخاص على “إنستغرام”، وهو الفيلم الذي تظهر فيه الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز، إذ يعد من بين الأعمال الفنية التي صورتها ولم تشاهدها.

وظهرت دلال عبدالعزيز، وفقاً للبرومو، بدور والدة محمد الشرنوبي، التي تعاني من مشاكل أسرية واجتماعية مع زوجها تؤدي إلى طلبها الطلاق من زوجها، إذ كان محمد الشرنوبي هو من يتصدر لمشاكل والده ووالدته، حتى إنها تطلب وساطته للطلاق.

ويوضح البرومو أن محمد الشرنوبي في حيرة من أمره بسبب موقف والده ووالدته والمشاكل بينهما، ما يؤثر في حالته النفسية التي تؤدي إلى طلبه ترك المنزل لهما.

ويبدو أن والده هو من يغادر المنزل لمكان آخر ليتواصل الصراع حتى إنه يسعى في طلاق والدته دلال عبدالعزيز، ويرفض السعي في زواج والده، بينما تؤثر تلك المشاكل في علاقته بفتاة يدخل معها في قصة حب، تجعله أمامها لا يملك الخبرة الكافية في التعامل بينهما.

وكان قد كشف الشرنوبي، عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، عن بوستر فيلمه الجديد “فرق خبرة”، مُعلقاً عليه: “لماذا أنت كذلك وكيف لا تُصبح هكذا؟.. البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة”.

فيلم “فرق خبرة”، من بطولة محمد الشرنوبي، ويُشاركه في البطولة: الراحلة دلال عبدالعزيز، هدى المفتي، محمود البزاوي وطه دسوقي، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب، وإنتاج شركة “فيلم كلينك”، للمنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

“فرق خبرة” كان يحمل سابقاً اسم “الفنار” قبل تغييره، ويُجسِّد الشربوني خلال الفيلم دور شاب من طبقة متوسطة يعمل مصمم غرافيك، بينما تظهر هدى المفتى بدور فنانة ورسامة تاتو شابة.

ورحلت دلال عبدالعزيز عن عالمنا في أغسطس الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال تصويرها مسلسل “عالم موازي”، الذي كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.