مكسيم خليل يحيي “أربعينية” والدته بكشف أرشيف من أعمالها.. وزوجته تعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يترك الفنان السوري، مكسيم خليل، أي فرصة لاستذكار والدته الراحلة ستيلا خليل، إلا وينشر صوراً لها منفردة، أو تجمعها به، أو صوراً لها من أعمالها الفنية، ومشاركتها مع متابعيه على حسابه في موقع “إنستغرام”.

وأحيا مكسيم ذكرى وفاة والدته، بعد مرور أربعين يوماً على رحيلها، من خلال نشر مجموعة من الصور لها من أرشيف الأعمال الفنية التي شاركت فيها، إذ تعد واحدة من أشهر ماكييرات الدراما السورية.

ودون خليل تعليقاً يوضح مدي حبه لوالدته وتقديره لأي صور تذكره بها، فكتب قائلاً: “بأربعينك ماما رح نزلك شوية صور حلوين.. دافيين.. حقيقيين متلك.. من زمن بعيد ملون بألوان ما بتشبه ألوان اليوم.. #السلام_لروحك #ستيلا_خليل #اربعين_يوم”.

وأوضح أن الصور تضم مجموعة كبيرة من النجوم الكبار، فتابع: “بالصور: فؤاد غازي – بشرى حاجو – عمر حجو – ناجي جبر – فارس الحلو – هيثم حقي – عبداللطيف عبد الحميد – حاتم علي – نائلة الاطرش – غسان مسعود – جهاد سعد – سلوم حداد – هاني الروماني – علاء الدين كوكش – أسعد فضة – بسام كوسا – صباح السالم – منى واصف – عبدالنبي حجازي – زهير عبدالكريم”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين لحساب مكسيم خليل مع الصور، ومنهم الفنانة السورية كندة علوش التي كتبت: “الله يرحمها رائعين هالصور”، وكتبت الفنانة السورية ميسون أبو أسعد: “الله يرحم روحها الجميلة”، فيما تفاعلت زوجة مكسيم خليل، الفنانة سوسن أرشيد، بتعليق قالت فيه: “حبيبي الله يرحمها.. ويصبر قلبك”.

وتحظى والدة خليل، الراحلة ستيلا خليل، التي عملت مصممة مكياج وهي من أصل روسي، بشعبية كبيرة في الوطن العربي، بسبب كثرة أعمالها مع العديد من نجوم الفن، وفي كثير من الأعمال على مدار سنوات عدة، جمعت فيها بين القديم والحديث.

ووالدة مكسيم خليل، الراحلة ستيلا، تعد واحدة من أشهر خبيرات التجميل في الدراما السورية، وقد عرفت باسم ستيلا خليل، نسبة لزوجها هاني خليل، وإلى جانب خبرتها بفن المكياج عملت أيضاً في تصميم الأزياء بعدد من المسلسلات اللبنانية الشهيرة.