مي عمر بطلة فيلم “بضع ساعات في يوم ما”.. ومؤلفه يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنانة المصرية، مي عمر، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها من الوجود في الوسط الفني المليء بالصعوبات، فبعدما خاضت البطولة المطلقة للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل “لؤلؤ”، ها هي تكرر ذات الأمر لكن عبر بوابة السينما.

وفي التفاصيل، تعاقدت مي عمر على بطولة فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، والذي يعيدها إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها الفنان المصري تامر حسني فيلمه السينمائي “تصبح على خير”.

ووفق ما كشف المؤلف والكاتب المصري محمد صادق، عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، بنشر صورة تجمعه بالفنانة مي عمر، باعتباره مؤلف العمل فقد قال بشكل طريف إن مي عمر “تعذبت” معهم يوم عيد ميلادها، موجهاً لها تهنئة بتلك المناسبة.

وكتب محمد صادق، قائلاً: “مي عمر في فيلم #بضع_ساعات_في_يوم_ما واللي اتعذبت معانا يوم عيد ميلادها.. كل سنة وانت طيبة وكل خطوة تبقى أنجح من اللي قبلها”، لترد عليه مي عمر، قائلة: “وانت طيب.. شكراً”.

وقبل هذا المنشور، تحدث الكاتب محمد صادق عن روايته التي تحولت إلى فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، وكواليس ذكرياته معها، قائلاً إن تلك الرواية أعادته للكتابة مرة أخرى، بعدما فقد الأمل، معبراً عن سعادته بتلك الخطوة، وأن يرى الجمهور الفيلم في السينما قريباً. وكتب محمد صادق، قائلاً: “كل خطوة في الحلم ليها طعمها.. مافيش حاجة بتيجي سهلة.. رواية #بضع_ساعات_في_يوم_ما.. الرواية اللي رجعتني للكتابة بعد ما كنت فقدت الأمل.. هي الرواية اللي اتحولت بعد (هيبتا) عشان أبدأ معاها مشوار أول سيناريو كامل.. ويخرجه مخرج رائع زي عثمان أبو لبن”.

وأضاف محمد صادق، يقول: “مبسوط بكل خطوة.. وبكل حلم كان بعيد وبيقرب.. بدعي ربنا خطوات الفيلم تكمل على خير.. ونشوفه سوا في السينما لما ينزل ان شاء الله.. قريباً..”.

ومن المعروف أن رواية “بضع ساعات في يوم ما” تتناول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، عبر مجموعة قصص مرتبطة ببعضها، من خلال لقاء هؤلاء الشباب عبر الإنترنت؛ حيث يبوح كل منهم للآخرين بتقلباته النفسية ليلاً، في كل قصة بالرواية.

ويكتب محمد صادق سيناريو هذه الرواية بمشاركة نورهان أبو بكر وشادن زهران، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي، بينما يشارك في الفيلم هشام ماجد، وعائشة بن أحمد، وخالد أنور، ومحمد سلام، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، وآخرون.