حمو بيكا يعلق بعد إخلاء سبيله بسبب أزمة تعديه على أحد معجبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج مطرب المهرجانات الشعبية في مصر، حمو بيكا، عن صمته إزاء ما راج ضده على مدار الساعات الماضية بشأن تعديه على أحد معجبيه بالضرب، وتطور الأمر بينهما إلى دخول قسم الشرطة، وحبسه على ذمة التحقيقات للوقوف على حقيقة الأمر.

ونشر حمو بيكا مقطع فيديو، عبر حسابه في “إنستغرام”، تحدث فيه عن حقيقة ما حدث، وذلك عقب إخلاء سبيله وحارسه الشخصي بكفالة مالية، حيث طلب من الجمهور عدم تصديق أي شيء يتم تداوله في حقه، مبيناً أن كل ما قيل كذب وافتراء.

وقال حمو بيكا، في الفيديو: “لو سمعتوا عني الكلام ده فهو كلام كدب ومش صحيح”، مشدداً على أنه من الصعب أن يتعدى على أحد معجبيه بالضرب بسبب طلبه التقاط صورة معه، مردفاً أنه حدث استفزاز من جانب المعجب، إضافة إلى طريقة حديثه في الكلام معه. وأكد حمو بيكا أن هذا المعجب تجاوز في حقه، وقام بسبه بالألفاظ متابعاً: “تجاوز حدوده معايا وقلة أدب، بس عادي الله يسهله حاله”، مختتماً حديثه بالقول: “الحمد لله على اللي حصل كله، وده درس ولازم كل واحد يتعلم من أخطائه”.

وكانت قد بدأت أزمة حمو بيكا مع أحد معجبيه، عندما تقدم شخص ببلاغ يتهم فيه حمو بيكا، بالتعدي عليه بالضرب، وكشفت التحريات أن حارس حمو بيكا اعتدى بالضرب على شخص حاول التقاط صورة معه، أثناء وجودهم في محطة وقود بالكيلو 21 طريق الإسكندرية مطروح.

وعلى الفور، أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار حمو بيكا وحارسه الشخصي، مع استعجال طلب تحريات المباحث، والتحفظ على كاميرات المراقبة، واستجواب شهود العيان، لتقرر حينها النيابة إخلاء سبيل حمو بيكا وحارسه الشخصي بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما.