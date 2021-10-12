شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج الفيلم القصير "ليل": كتابة وصناعة وتحريك الشخصيات استغرقت 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم التحريك القصير "ليل" للمخرج أحمد صالح في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي الذى يقام في الفترة بين 14 وحتى 22 أكتوبر الجارى، حيث يعرض للمرة الأولى يوم الاثنين المقبل الساعة 3.30 عصراً بقاعة أوديماكس، والعرض الثانى يوم الثلاثاء الساعة 9.30 مساء بنفس القاعة.



فيلم ليل فيلم ليل

وكشف المخرج أحمد صالح عن تفاصيل صناعته للفيلم التحريك القصير ليل، والتي استمرت 4 سنوات من الكتابة وصناعة الشخصيات وتحريكها بالتعاون مع شقيقيه سائد صالح وصالح صالح، حيث صرّح "عملت على السيناريو مع سائد وصالح لفترة طويلة، فمرحلة ما قبل الإنتاج في أعمال التحريك مهمة جدًا، ولهذا طوّرنا السيناريو أكثر من مرة، قبل أن نبدأ في صناعة الشخصيات وتحريكها".



فيلم ليل

وعن صناعة الشخصيات يقول صالح "استغرقت صناعة الشخصيات كلها 6 أشهر، وقبل البدء في أي شخصية يقوم سائد بعمل الهيكل أولًا وصناعة الدعائم، وهو أمر مختلف من شخصية لشخصية وفقًا لتحريكها في العمل، يتولى صالح مهمة صناعة الشخصيات بعد ذلك، وهذه المرة أردنا ان نجعل تعابير وجههم واضحة أكثر، فصنعنا أكثر من وجه لشخصيات معينة، وقمنا بالتصوير قبل أن تجف المواد حتى نخلق من لمعانها تعابير ومشاعر".



المخرج احمد صالح

وقدم الثلاثي صالح من قبل فيلمي "بيت" و"عيني"، وهما فيلمان يطرحا نفس القضية – قضية انسانية – ولكنه اختلف هذه المرة في صناعته لفيلم ليل في أكثر من شيء، قال عنها صالح "هذه المرة أردنا أن نقوم بتحريك الشعر، الأمر الذي استغرق جلسات عمل مطوّله حتى نصل للشكل النهائي، ولكني تعاونت مع مصممة أزياء فيلم عيني "كاتي كاسترومات" لأنها حقا مبدعة في عملها".

وكان فيلم "ليل" قد حظي بعرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي حيث نافس في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة "نمور الغد"، وقام بالأداء الصوتي للفيلم هيام عباس، رافا العريضي، سلمى صالح، ومن تأليف ومونتاج وإخراج أحمد صالح.