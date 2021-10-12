شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور صحة ابن عبدالمطلب بالمغرب وهانى شاكر ومدحت العدل يتدخلان لتسهيل عودته لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نور محمد عبدالمطلب ابن ملك المواويل المطرب الكبير محمد عبدالمطلب أن الفنانة هانى شاكر والدكتور مدحت العدل تدخلا لتسهيل إجراءات عودته وعلاجه بمصر بعد تدهور حالته الصحية بالمغرب.

وكان نورعبدالمطلب الذى اقترب من الثمانين من عمره هاجر من مصر إلى المغرب منذ ما يقرب من 30 عاما واستقر فيها، ولكن ساءت حالته المادية والصحية ومنذ عام عانى من مشكلة طرده من السكن الذى عاش فيه، وتدخلت بعض الجهات لتوفير شقة له بالايجار ولكن انتهت مدة الإيجارمنذ أشهر ، فاضطر ابن الفنان الكبير للسكن فى إحدى اللوكاندات بمعاونة بعض المغاربة ، ومؤخراً ساءت حالته الصحية، وتعرض لمضاعفات بالساق اليمنى التى أصبحت مهددة بالبتر.