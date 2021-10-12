شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ رامى جمال بعد الهجوم عليه بسبب شكل تهنئته لزوجته على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان رامى جمال على البوست الذى قام بنشره عبر صفحته على موقع تبادل الصور إنستجرام، وتعرض بسببه لهجوم كبير، حيث كان عبارة عن تهنئة لزوجته ناريمان بعيد ميلاده بطريقة ساخرة، حيث قال رامى لـ"الخليج 365"، :"أنا مستغرب من الهجوم الذى أتعرض له من قلة من رواد السويشيال ميديا بسبب هذا البوست، رغم إن زوجتى هى التى طرحته أولا عبر صفحتها على إنستجرام، وأعحبت به، وقمت أنا بنشره نقلا من صفحتها".



رامى جمال

وأضاف رامى قائلا:"دائما أنا وزوجتى نحب إننا نقلش على بعض، ودائما نقوم بالهزار بيننا، ونحن سعداء، والغريب إن زوجتى نفسها قامت بالرد على هذه القلة على صفحتها".

فى السياق ذاته كتبت زوجة رامى جمال عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور إنستجرام،:"حبيبى رامى بحبك وكل عيد جواز، وأنت طيب وجنبى وهزارك على قلبى زى العسل، والناس اللى مش بتفهم يعنى إيه هزار، وكلام أنا كتباه وخدوا البوست، وعملوا قصة وحوار وأدوا نفسهم حق يتكلموا في حاجة تخصنى، طريقة هزارى أنا ورامى هى دى ورخامتنا على بعض أكتر حاجة بحبها فى علاقتنا، ومش فاهمة بجد الناس وصل بها الحال إلى هذا الحد وإزاى إنها مش قادرة تفهم يعنى إيه هزار وتهريج، وأنا عن نفسى ضحكت لما شوفت البوست، وأظن مفيش حد له الحق إن يغلط أو يتكلم فى حاجة هو مش طرف فيها أنتوا اللى ضايقتونى بصراحة يوم عيد ميلادى مش هوا".