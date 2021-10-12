شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى ذكرى رحيل شقيقتها غنوة وتزور قبرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة أنغام، ذكرى رحيل شقيقتها غنوة التي رحلت عن عالمنا يوم 12 أكتوبر 2018 فى حادث سير، ونشرت أنغام صورة أثناء زيارتها لقبر شقيقتها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:"اللهم أغفر لها وأرحمها وأجعلها من أهل الجنة".



أنغام

فى سياق مختلف أحيت النجمة أنغام مؤخرا حفلاً غنائيًا الخميس الماضى، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هاني فرحات بالصالة المغطاة بحدائق أكتوبربمناسبة ذكرى الانتصار العظيم.

وكانت الفنانة أنغام قد حرصت على تهنئة ابنها عمر، بمناسبة عيد ميلاده الذى وافق 4 أكتوبر، ونشرت أنغام، مجموعة من الصور تجمعهما معًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "عقبال 100 سنة يا عمري يا حبيب أمك"، وكتبت أنغام على صورة أخرى: "يارب احفظ عمري وروحي".

وأحيت الفنانة أنغام مؤخرا حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية. ويأتى هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة.

وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد، أبرزها "حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهى جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفنى بتكفسفنى، ده اللى عندى، سيدى وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالاخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلى نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمنى" وغيرها.