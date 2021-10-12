شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيانو ريفز فى أحدث ظهور من تصوير فيلم 4 John Wick بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدد من المواقع الأجنبية عن أحدث صور للممثل كيانو ريفز من تصوير الجزء الرابع من فيلمه John Wick، خلال تواجده في باريس مع طاقم العمل الذى يحاول الانتهاء من أكبر فترة تصوير ليكون العمل جاهزللعرض في العام المقبل، وتحديداً في شهرمايو القادم من عام 2022.



جون ويك



جون ويك

وكانت شركة Lionsgate كشفت عن البدء فى تصويرالفصل الرابع من فيلم John Wick للنجم العالمي كيانو ريفز منذ فترة على عكس ما ظهر في الأجزاء الثلاثة السابقة لسلسلة الأكشن الشهيرة التى بدأت قبل عام بالتحديد من عرض الفيلم وليس 11 شهرا مثلما حدث في هذا الجزء، حيث من المقررعرضه يوم 27 مايو المقبل.



جون ويك

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، يتم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر ان ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على ان يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي.