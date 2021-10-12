شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لوالدة الفنان أحمد مكى خلال الاحتفال بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة إيناس مكى، شقيقة الفنان أحمد مكى، بعيد ميلاد والدتهما، ويعد ذلك أول ظهور لوالدة أحمد مكى، حيث أنها دائما بعيدة عن الأضواء واللقاءات التليفزيونية.

ونشرت إيناس مكي صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها على إنستجرام، و كتبت عليها قائلة:" أمي حبيبتي.. كل سنة وأنتِ طيبة وبخير وبصحة وسعادة وفي حضني يا غالية".



إيناس مكى و والدتها



ايناس مكى

فى سياق مختلف يبدأ النجم أحمد مكى تصوير أحداث الجزء السادس من مسلسله الكوميدى الشهير "الكبير أوى"، نهاية شهر أكتوبر الجارى، حيث تبنى الشركة المنتجة الديكور الرئيسى للعمل، استعدادًا لإنطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويشارك فى بطولة المسلسل، بجانب النجم أحمد مكى، نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم بيومى فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد الجندى.

ويعود مكى خلال الموسم التليفزيونونى الرمضانى المقبل من خلال هذا العمل، بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال شهر رمضان الماضى بالجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، حيث جسد مكى شخصية ضابط الشرطة يوسف الرفاعى، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.