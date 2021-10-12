شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعنوان "ملكة الحلوين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب "أبو" أغنيته الجديدة "ملكة الحلوين " على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فضلا عن التطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو، وتعد الأغنية هى ثالث أغنيات ألبومه الجديد، "آن الأوان"، والذى قرر أبو أن يطرح أغنياته ضمن خطة جديدة، تتمثل فى طرح أغنية كل فترة.

يذكرأن المطرب أبو قد طرح من قبل أغنية "ملك الفبركة"، كلمات محمود صلاح، وألحان وتوزيع مينو، وأغنية "آن الأوان" كلمات كوثر حجازى، وألحان وتوزيع مينو.

أغنية "ملكة الحلوين" أغنية بسيطة ومرحة يحكى بها أبو عن سحر وجمال إحدى الفتيات،"ملكة الحلوين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحي وتوزيع مينو وتقول كلماتها:..

ياه على سحرها يتول الفايقين

فيه صدف سعرها يسوى بالملايين

البشر يختفوا و اللي جوه العين

احلى واحده شافتها عيوني

ملكة الحلوين