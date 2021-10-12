شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر رسامى "والت ديزنى".. وفاة الفنانة روثى تومبسون عن عمر 111 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت المعمرة الأمريكية الفنانة روثى تومبسون عن عمر 111 عاما، والتى كانت معروفة بعملها فى شركة "والت ديزنى" على مدار نحو 40 عاما كرسامة، وشاركت فى إنتاج العديد من الأفلام الكرتونية الأكثر شهرة لـ "ديزنى"، ابتداء من "سنو وايت والأقزام السبعة" (عام 1937)، ووصولا إلى "المنقذين" (عام 1977).

وصرح مسئول فى "والت ديزنى" عن وفاة تومبسون، حيث قالت الشركة فى بيان إن تومبسون "توفيت بسلام أثناء نومها فى منزلها".



روثي تومبسون

وفى عام 1952 تم الاعتراف أيضًا بتومبسون كموظفة لها أطول تاريخ مع المؤسسين والت وروى ديزنى، وتم إدخالها إلى قاعة مشاهير ديزنى ليجند فى عام 2000 لمساهماتها غير العادية فى شركة والت ديزنى، كما عملت تومبسون في استوديوهات الرسوم المتحركة لمدة نحو 10 سنوات أخرى، وفقا لموقع "us today".

ووصف الرئيس التنفيذي السابق لشركة والت ديزني ، بوب إيجر ، تومبسون بأنها "أسطورة بين رسامى الرسوم المتحركة"، وقال إيجر في بيان نُشر على تويتر: "مساهماتها الإبداعية في ديزني - من فيلم سنو وايت والأقزام السبعة إلى المنقذون - لا تزال من الكلاسيكيات المحبوبة حتى يومنا هذا.. وبينما سنفتقد ابتسامتها وروح الدعابة الرائعة، فإن عملها الاستثنائى وروحها الرائدة سيكونان مصدر إلهام لنا جميعًا إلى الأبد".

وولدت روثي تومبسون في عام 1910 في مدينة بورتلاند في ولاية أوريجون، وانتقلت عائلتها في وقت لاحق إلى لوس أنجلوس، وكان منزلها بجوار منزل روبرت ديزني، عم والت ديزني، مؤسس الاستوديو الشهير للأفلام الكرتونية.