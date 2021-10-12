شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يحتفى بالمولد النبوى بـ ديو مع مصطفى عاطف بعنوان "يا حبيب الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب الكبير محمد ثروت، لطرح أغنية دينية جديدة تحمل اسم "يا حبيب الله"، والتي سيتم طرحها الأسبوع المقبل وذلك احتفالا بالمولد النبوى الشريف، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات سيد حسن، وألحان نديم جمال، وتوزيع محمد عمار، مكس وماستر محمد صقر، وإنتاج نجله أحمد ثروت.

كما يستعد المطرب محمد ثروت لطرح ألبومه الجديد المكون من 10 أغنيات، والذى يتعاون كبار الملحنين والشعراء والموزعين، من بينهم 3 أغانى الأولى من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، أما الثانية من تأليف أحمد المالكى أيضا وتوزيع عمار.

كما يتعاون المطرب محمد ثروت مع الملحن محمد رحيم، للمرة الثانية على التوالي بعد نجاح آخر عمل لهما "يا مستعجل فراقى"، والأغنية الجديدة بعنوان "من آخر مرة زمان" من كلمات جمال الخولى وتوزيع عمرو إسماعيل، والكليب من إخراج أحمد ثروت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكان ”الخليج 365” استضاف المطرب الكبير محمد ثروت فى ندوة خاصة بعد نجاح أغنيته الأخيرة يا مستعجل على فراقى، وقال ثروت إنه تلقى ثناء كبيرًا من مختلف الفنانين والجمهور أيضًا بعد طرح الأغنية، ووعد بالمزيد من الأعمال الناجحة خلال الفترة القادمة، وكشف عن إمكانية طرحه أغنية للأطفال بسبب حفيدته خلال الفترة المقبلة.

وتابع ثروت فى تصريحاته أنه سعد كثيرًا بما قدمه فى مشواره الفنى، لكنه ظلم نفسه كثيرًا فى أنه كان مقلّا فى الفيديو كليب، في الوقت الذى كان يبحث فيه الجمهور عن الفيديو كليب أكثر من الصوت.