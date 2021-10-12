أول تعليق من السوبرانو المصرية فاطمة سعيد بعد فوزها بأهم جائزة في الموسيقى بألمانيا‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعربت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد عن سعادتها بتسلم جائزة "أفضل ألبوم لعام 2021" من مؤسسة "أوبوس كلاسيك" Opus Klassik الألمانية، عن أول ألبوماتها "النور".

مغنية الأوبرا السوبرانو فاطمة سعيد أعلنت عن تسلمها الجائزة عبر صفحتها في موقع فيس بوك، وكتبت:"عندما انتقلت من القاهرة إلى برلين منذ 12 سنوات، لم اكن احلم ابدا انني سأحصل يوما ما على OPUS KLASSIK ، لأول ألبوم أسجله على الإطلاق".

وتابعت:" ليلة أمس كانت أمسية مميزة جدا، أعادت الكثير من ذكريات وقتي كطالب جامعي يبلغ من العمر 18 عاما، لقد حدث الكثير، لقد تغير الكثير ولم أستطع أبدا أن أكمل هذه الرحلة بدون دعم كبير من عائلتي، وأصدقائي وزملائي المقربين، وأساتذتي الرائعين، وأطبائي الذين كانوا دائما هناك من أجلي عندما أصبت، و الفريق إداري في Askonas Holt وكل الأرواح التي دخلت حياتي لسبب أو غادرت لأخر".

وتعد جائزة "أوبوس كلاسيك" أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، إلى جانب جائزة "إيكو كلاسيك" ECHO-Klassik، التي تمنح لأفضل أسطوانات للموسيقى الكلاسيكية.

وحرصت السفارة الألمانية في القاهرة على تقديم التهنئة إلى فاطمة، ونشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك صورة السوبرانو المصرية العالمية، وهي تحمل الجائزة، مشيرة أن الجائزة من أرفع جوائز الموسيقى الكلاسيكية في ألمانيا.