عبير وزوجها وكندة وعمرو.. أجمل إطلالات الكابلز في الجونة العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي ينطلق 14 أكتوبر الجاري.

وخلال دورات المهرجات السابقة تألق العديد من النجوم بإطلالات مميزة على الريد كاربيت ما بين الأنيقة والجريئة والمتنوعة، ومن ثم خطفت الأنظار وظلت حديث السوشيال ميديا.

ومن بين الإطلالات التي كان لها نصيب الأسد من اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، إطلالات الكابلز على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة الرابعة العام الماضي، والتي كانت كما يلي ووفق الصور المرفقة في الألبوم بالأعلى.

- عبير صبري:

ارتدت الفنانة عبير صبري فستانا طويلا باللون الأخضر بقصة مجسمة، ويتميز بأنه مزود باكستنشن، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا وإكسسوارات بسيطة مكونة من أسورة وحلق، واختارت تسريحة ذيل الحصان.

أما زوجها ارتدي بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

- هبة مجدي وزوجها محمد محسن:

طلت الفنانة هبة مجدي بفستان طويلا باللون الأزرق، دون أكمام، ومزينا بالتطريزات باللون الأزرق عند منطقة الصدر، وتميز التصميم بوجود حزام عند منطقة الخصر عند الساق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم وحلق، وتركت شعرها منسدلا، أما زوجها المطرب محمد محسن ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض.

- أيتن عامر وزوجها:

ظهرت الفناة أيتن عامر بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب دون أكمام، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة من حلق وانسيال وخاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا، أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأبيض ، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

- آسر ياسين وزوجته:

ارتدت زوجته فستانا ميتاليك باللون الأوكسديه، أما آسر ياسين ظهر مرتديا بدلة سوداء كلاسيكية.

- هند عبد الحليم وزوجها:

طلت الفنانة هند عبد الحليم بفستان طويل باللون الذهبي مزود بأكمام، وفتحة عند الساق، واعتمدت مكياجا قويا ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا، أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ساعة يد.

- كندة علوش وعمرو يوسف:

ارتدت الفنانة كندة علوش فستانا طويلا باللون المسطردة، وتميز قصته بأنه بأكمام واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

أما زوجها الفنان عمرو يوسف، ارتدي بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق باللون الأسود.

- بسنت شوقي ومحمد فراج:

طلّت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل باللون الأخضر مطرز من عند منطقة الصدر بألوان عديدة وتميز بفتحة من عند الساق، ونسقت معه حقيبة باللون الذهبي.

واعتمدت مكياجا هادئا مع تسريحة شعر مرفوع، أما زوجها الفنان محمد فراج ظهر بلحة طويلة لفتت الأنظار ومرتديا بدلة كلاسيكية سمراء بالكامل.

- محمد الشرنوبي وزوجته:

ارتدت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام وزوجة الفنان محمد الشربوني فستانا طويلا، باللون الأبيض كب مزود بفتحة عند الساق، ونسقت معه إكسسوارات أنيقة وهادئة، إذ ارتدت عقد وخاتم، وأكملت إطلالتها بحذاء باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا هادئا وتركت شعرها منسدلا على كتفها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأبيض، أما الشرنوبي فظهر مرتديا ببدلة باللون الأسود وحذاء بنفس اللون.

- أحمد داود وعلا رشدي:

ارتدت الفنانة علا رشدي جمبسوت باللون الأسود، بقصة الكب، دون أكمام، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

أما زوجها الفنان أحمد داوود، فارتدى بليزر باللون الأحمر وتيشرت باللون الأبيض وبنطلونًا باللون الأحمر، ونسق مع إطلالته ساعة يد ونظارة شمس.