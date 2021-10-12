بالصور: في تركيا.. قصور فخمة متروكة والسبب غريب!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

أثار مشروع سكني في تركيا الكثير من التساؤلات، حيث بدأت عملية الإعمار عام 2014 بين مدينة إسطنبول وأنقرة واستطاعت جذب الكثير من المستثمرين والأغنياء لشراء منازل فاخرة.

وقامت شركة البناء بتسمية المجمع بـ”برج البابس” الذي بحسب المشروع يجمع نحو 700 قصر ومنزل، بالإضافة إلى حدائق ومساحات واسعة للترفيه.

وبدأ الإعمار الفعلي للقصور عام 2014 بعد دخول الاستثمارات والأموال من قبل أغنياء وافقوا على شراء المنازل في المجمع، لكن عام 2018 واجه المشروع صعوبات مالية بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع سعر صرف الليرة التركية ما أدى إلى توقفه نهائيا عام 2019.

وبات المجمع السكني الذي بات مدينة أشباح خلال الأعوام الأخيرة مقصدا للسياح ومحبي المخاطر الذين يقومون بنشر صور ومقاطع فيديو من المنطقة التي سمها البعض بمدينة القصور والأشباح.

وأظهرت الصور المنشورة أن المنازل والقصور الخالية المبنية منذ سنوات شبيهة فيما بينها وكأنه تم نسخها ولصقها عن طريق برامج البناء التي يستخدمها المهندسون خلال عملية الإعمار.

وفي عام 2021، استحوذت شركة “NOVA Group Holdings” الأمريكية على المشروع بالكامل، حيث تخطط للقيام بعدة مشاريع جديدة على أنقاض المشروع السابق.