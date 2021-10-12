لن تصدق أنها هي؛ غادة عبد الرازق تعود للسوشيال ميديا بملامح مختلفة تمامًا.. لن تعرفوها – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - بعد غيـاب عن السوشيال ميديا وحذفها كل منشوراتها السابقة، نشرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق صور ومقاطع قصيرة حديثة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيها بـ “لوك” جديد.

غادة عبد الرازق ظهرت في الصور بقصة شعر مختلفة، وتزينت بمكياج ترابي هادئ أبرز جمالها، واكتفت بالتعليق برموز قلوب، وكانت غادة قد فاجأت جمهورها منذ فترة بحذفها لجميع منشوراتها من حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

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يُذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق كانت قد احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة “روتانا القزاز”، ونشرت صورة حديثة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

غادة عبدالرازق وجهت تهنئة خاصة لابنتها، بقولها: “إلى كل العالم.. يمكن تكوني مجرد شخص لكنك بالنسبة لي أكثر من العالم”.

وكانت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق قد احتفلت في شهر يناير الماضي بعيد ميلاد حفيدتها، والتي تدعى “خديجة”، ونشرت صورة حديثة لها.

حفيدة غادة عبدالرازق ظهرت في الصورة وأمامها تورتة الحفل، والتي تميزت بالكثير من الألوان المبهجة، ووضع بها شمعة تحمل رقم “8”.

الفنانة المصرية وجهت تهنئة خاصة لحفيدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “عيد ميلاد سعيد يا ملكتي خديجة”.

يُذكر أن “روتانا” هي الابنة الوحيدة لغادة عبدالرازق من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، ولديها منها حفيدتان.

وقد تزوجت غادة عبدالرازق أكثر من مرة بعد انفصـالها عن والد ابنتها، وكان آخرهم هيثم زنيتا، حيث أنها أعلنت في مايو 2020، خبر زواجها من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني قبل الماضي “سلطانة المعز”، خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

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